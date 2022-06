Quali Sono le Nuove Tendenze per il Pavimento della Camera da Letto?

Intramontabile, il legno naturale è un classico per il pavimento della camera da letto. Per scegliere il parquet è necessario basarsi sui colori e sullo stile che caratterizzano (o caratterizzeranno) la camera da letto. Il faggio naturale è perfetto per una stanza dallo stile nordico, il wengé per un ambiente più classico. Chi vuole ottenere un ambiente elegante può scegliere il ciliegio, mentre il rovere è più moderno. Per una camera da letto in stile rustico, via libera al larice. Bisognerà poi scegliere la finitura (più o meno lucida), la tipologia di posa, la dimensione dei listoni. Qualsiasi sia il legno scelto, l'ambiente – grazie al parquet – sarà subito più caldo.