Perchè la bellezza risiede nella semplicità!

Anche la cucina, come il resto della casa, è un vero e proprio mix tra rustico e moderno. Il tavolo in legno e le sedie hanno un gusto decisamente d'altri tempi, così come l'abbondante lavatoio in marmo, la tendina posta al di sotto e il grande piano d'appoggio in legno tinto di bianco. I pensili, però, e la lunga copertura in legno che nasconde la cappa, appartengono ad uno stile indiscutibilmente più attuale, rendendo questo ambiente un ibrido perfettamente riuscito!

A completamento di questo affascinante quadro, un soffitto più unico che raro. Un gioco di incroci di volte e soffitto dona dinamismo alla stanza, mentre in corrispondenza della finestra, il solaio a vista permette di dare un'occhiata all'originale tecnica d'incastro delle pietre.

Cosa ne pensate di questo appartamento? Noi lo troviamo molto caratteristico!

