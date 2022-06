2 piani, 85mq e un panorama incredibile

Di ville con piscina e di case con giardino ne abbiamo viste parecchie. Qualche volta riprendono lo stile mediterraneo, altre volte sono più moderne, con un’architettura che tende ad approfittare della luce che ricevono. Oggi, invece, con questo progetto vedremo in che modo un’abitazione possa approfittare anche dell’incredibile contesto in cui si trova: siamo infatti sul Lago di Lecco, a Mandello del Lario per la precisione. L’oggetto del nostro articolo è un trilocale di costruzione recente che Voltorta Srl ha in vendita.