L'illuminazione in camera da letto

La camera da letto è il nostro riposo ed il nostro relax. Passiamo molte ore in questo ambiente e di conseguenza dovremmo avere molta cura nella scelta degli arredi, ma anche dell'illuminazione. Una luce morbida è essenziale per una mattina sognante e piena di buoni sentimenti, invece, per le ore notturne, una luce spot verso la parete o verso il nostro libro preferito. Ideali in questo contesto sono le luci con interruttori vicino al letto. Usando questo trucco, si può sempre scegliere un'adeguata illuminazione. Il sogno però resta sempre la luce che si accende con un battito di mani: pura magia! Chi ha qualche idee, semplice o complessa che sia, e sta cercando qualcosa di nuovo per ispirarsi è nel posto giusto.