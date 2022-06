Appartamento Roma in Total White

La cucina è in puro stile minimalista. Le ante hanno le maniglie a scomparsa, il piano dell'isola è sottile e dalle linee nette, mentre il resto della cucina è incassata a parete. L'ambiente è caratterizzato dal design pulito ed essenziale, tanto da trasmettere ordine e pulizia. I colori vanno dal bianco al tortora chiaro, ma a dare lucentezza alla stanza sono i particolari in acciaio, in particolar modo la cappa sospesa sull'isola dal design molto particolare.