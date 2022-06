Vita Comoda in Soli 33 mq a Milano

Il programma ha inserito tutte le funzioni all'interno di un unico sistema chiudibile , il quale corre su due delle quattro pareti che definiscono il perimetro dell'abitazione. Una di queste funzioni è appunto la cucina a muro, che vediamo qui nella foto posta di fronte all'area pranzo e ai divani della zona relax: trovandoci in un appartamento di soli 33 mq è sembrato più che naturale inserire questi 3 usi in un unico ambiente. Non si è inoltre lesinato nella cura dei particolari: l'impianto di condizionamento è a scomparsa mentre quello d'illuminazione è a incasso nel controsoffitto, conferendo ancora maggiore lucentezza e luminosità al rivestimento in calce bianca che copre pareti e soffitti.