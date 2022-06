4 piante che non avreste mai pensato di poter coltivare in appartamento

Pensate che le quattro mura non siano un buon habitat per la lavanda, vero? E invece, no! Basta ricordarsi di alcuni fondamentali accorgimenti come ad esempio, scegliere la tipologia giusta: la migliore lavanda da interni è sicuramente quella francese.

Inoltre ricordate che se anche la lavanda ama frequenti innaffiature è una pianta facilmente soggetta a marciume radicale, perciò datele da bere solo quando il terriccio è perfettamente asciutto e ricordatevi di aprire spesso le finestre nell'ambiente in cui l'avete collocata. Nel momento in cui decidiamo di coltivare la lavanda all'interno della nostra casa, dovremo ricordare inoltre di utilizzare concime calcareo e sabbia, misti a una buona miscela di terriccio standard. La posizione ideale? Naturalmente vicino alla finestra, in modo da poterle far approfittare della massima luce del giorno possibile.

Forse in realtà già sapete qualcosa della coltivazione in appartamento di questo bellissimo fiore.

La più interessante è sicuramente quella con perle di vetro: dopo aver lasciato i bulbi di tulipano per circa 12 settimane in frigo ( sì avete capito bene), questi vengono disposti in un vaso, sopra a una base di perle di vetro. Una volta fatto questo, altre perle di vetro, questa volta intorno ai bulbi e acqua, fino a sfiorarli.

Il vaso andrà dunque posizionato in una posizione sicuramente illuminata, ma in modo che i raggi del sole non siano diretti sui bulbi. Sarà dunque arrivato il momento di aspettare che le radici dei bulbi crescano, ma nel frattempo è importante mantenere costante il livello d'acqua. E dopo? Giudicherete voi stessi il meraviglioso effetto del risultato.