La cameretta: la rivoluzione con il letto a castello

Come dovrebbe essere una cameretta dei bambini? Sicuramente non come una semplice camera da letto qualunque! Noi la immaginiamo simpatica, divertente e colorata, capace di essere facilmente personalizzabile e sopratutto funzionale, anzi, multifunzionale. Se per risparmiare spazio stavate pensando ad un letto a castello, beh, in questi anni si è completamente stravolto questo concetto: ora i letti si trovano su piani rialzati e sono pieni di sorprese e di spazi nascosti. Con le immagini dei prodotti di Tumidei vi faremo vedere in che modo le camerette dei bambini sono cambiate fino al giorno d’oggi con i letti a castello che sono ormai lontani da come li avete sempre immaginati.