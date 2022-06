L'arredo di cartone

Come poteva, tra le nostre scelte, mancare il tavolo per la cucina? Spazioso e originale eccolo qui, accompagnato da quattro sgabelli. Semplice da costruire non vi resterà che caricarlo in ascensore (o sulle spalle) e portarlo in casa vostra. Per difenderlo dalle macchie, vi consigliamo di utilizzare sempre una tovaglia in plastica o comunque un telo protettivo, in questo modo il vostro bel tavolo rimarrà come nuovo per molto tempo.