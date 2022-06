Tra stile classico e moderno: una villa ad Arezzo

Villa al mare o villa in montagna? Per chi non preferisce né l’uno né altro, ecco la soluzione: una villa in collina. Il progetto di oggi ci porta ad Arezzo, non tanto per osservarne il panorama, ma bensì per approfondire da vicino il tema di un interior estremamente elegante, realizzato in un’abitazione che si sviluppa su 3 piani. Come vedrete, gli interni riescono a mettere in scena un arredo moderno che ospita però alcuni elementi classici, incluse molte decorazioni. I lavori sono stati condotti da Matteonofrinteriordesigner per una committenza molto esigente.