Vivere la vita a colori..in una mansarda

Oltre al ripostiglio/lavanderia e alla cabina armadio, all'interno scopriamo la sala da bagno: un trionfo di lilla. Dato che, come abbiamo detto, il volume azzurro è ribassato rispetto alla superficie del tetto, è stato possibile collocare gli impianti dell’aria e il sistema di illuminazione indiretta direttamente nel solaio.

Pareti lisce e spatolate si alternano a quelle piastrellate in piccoli tasselli, ognuno recante sfumature differenti, dal lilla più chiaro al viola. Colpisce anche la soluzione per la vasca da bagno, inserita sotto al ripiano in legno che lunghissimo, funge da sostegno anche per il lavabo: in questo modo chi fa il bagno ha anche la comodità di un appoggio in più per il necessario e accessori extra, come ad esempio candele profumate.