Alla ricerca del particolare

Se siete stufi di vedere case perfette, da copertina, dove ogni cosa ha il suo posto, tutto è stabilito a priori, e lo spazio alle personalizzazione è ridotto al minimo, non perdetevi questo libro delle idee! Quando si possiede uno stile originale, estroso o semplicemente anticonformista, è difficile accontentarsi della scelta più ovvia, cauta, quello che si desidera è la soluzione perfetta! Arredare casa vuol dire scegliere elementi e decori quanto più possibile rispondente al proprio gusto e alla propria personalità. Ma come fare per non sbagliare? Innanzitutto bisogna lasciarsi guidare dal proprio istinto. Se un oggetto, o un'idea, è in grado di catturare la nostra attenzione tanto da non riuscire più a pensare ad altro, quanto meno merita di essere presa in considerazione. Il passo successivo è sicuramente quello di immaginare il possibile elemento all'interno del nostro arredo, valutarne i pro e i contro e, se la combinazione risulta originale, inconsueta e straordinariamente unica, non c'è bisogno di pensarci oltremodo.. è la scelta giusta!

Vediamo insieme alcune idee originali che potranno aiutarvi a personalizzare la vostra casa.