6 utili consigli per una cucina degna di Master Chef!

L'arte del cucinare sta davvero negli ultimi anni mettendosi alla pari delle tradizionali arti liberali, trasformandosi in un nobile strumento espressivo e di forte comunicazione. Innumerevoli sono i talent-show televisivi che hanno lanciato nell'olimpo della notorietà talentuosi chef stellati, ormai assunti al rango di vere star, al pari di cantanti, pittori o stilisti. Questa nuova tendenza sociale e culturale ha poi conosciuto un formidabile rimbalzo comunicativo nell'evento del recente Expo di Milano, da poco concluso, che ha svelato al Mondo tutte le componenti sociali e antropologiche del cibo su scala globale.

In ragione di questo nuovo sguardo diffuso sull'arte del cucinare anche le nostre cucine possono essere guardate con occhi diversi: non più luoghi di mera preparazione standardizzata di cibi scontati e banali ma territori per una nuova sperimentazione e realizzazione del proprio talento culinario. Il problema è che molto spesso le nostre cucine si presentano impreparate per affrontare una sfida inedita e sofisticata come quella della preparazione di piatti complessi. Soffocate da innumerevoli utensili inutili, disorganizzate nella distribuzione dello spazio e dei flussi, le cucine sono spesso luoghi in cui risulta difficile immaginare di poter realizzare pietanza articolate, magari per più persone.

Ecco allora, accompagnati da altrettante eloquenti immagini illustrative, sei rapidi consigli per trasformare la nostra cucina e renderla più cooking-friendly, pronta per le esigenze del cuoco più difficile. In pochi passi scopriremo come sarà possibile rendere più accogliente e razionale uno spazio in molti casi caotico e congestionato, calibrandolo su misura per le nostre necessità. Naturalmente, con un tocco di stile.