6 cucine per 6 ricette estive

Un'altra ricetta che comunemente si può trovare sulle tavole di noi italiani è l'insalata di riso o farro. Come per la pasta fredda, anche qui possiamo scegliere tra tanti ingredienti. Per la preparazione di quella classica è sufficiente cuocere il riso in bianco, meglio un riso sgranato che non scuoce, come può essere il basmati. Una volta raffreddato, il riso si condisce con un gustoso e colorato mix di ingredienti che comprende: verdure, formaggi, würstel e tonno. Questo è solo un esempio di come realizzare la vostra insalata di riso: se i würstel non vi piacciono potete sostituirli con cubetti di cotto.