L'organizzazione di cornici e quadri: comporre lo spazio

Anche il disordine di una composizione può essere sfruttato in funzione della decorazione dell'ambiente e non solo della parete. Contribuendo a stabilirne il tono e lo stile. Creando, anzi, un tono e uno stile per l'ambiente che possono nascere dal contrasto oppure dalla consonanza con quello generale della casa.

Quindi, come vediamo, anche una composizione apparentemente disordinata stabilisce un movimento e in qualche modo un ordine . Per esempio, a partire dalla decisione di alternare cornici appese a quadri e cornici che invece possono essere appoggiate direttamente al pavimento.

La variazione introdotta in questo modo, porta a stabilire una nuova relazione spaziale tra parete e pavimento, tra la dimensione verticale e quella orizzontale dell'ambiente. Un modo creativo per mettere in discussione e rimescolare l'organizzazione data, per scompaginare in maniera creativa le relazioni stabilite e scontate.