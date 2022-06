Ecco come progettare il bagno dei tuoi sogni!

La pianificazione del bagno deve partire dalla individuazione di alcuni dati fondamentali. E quindi, innanzitutto, sarà importante definire quante persone useranno il bagno e che tipo di esigenze avranno. Saranno solo degli adulti ad usufruirne o anche dei bambini?

Queste constatazioni preliminari saranno necessarie a individuare e circoscrivere alcuni elementi che non potranno mancare. Per esempio, in presenza di bambini molto piccoli, il progetto del bagno dovrà probabilmente prevedere un lavatoio e un asciugatoio specifico.

C'è poi da sottolineare che le superfici dei bagno sono stabilite da normative locali stabilite dai Comuni, come i Regolamenti edilizi e di Igiene edilizia. Di queste si dovrà tenere conto e quindi sarà bene informarsi in maniera dettagliata. In alcuni casi, per esempio, anche la presenza o meno di finestre è regolamentata dalle normative comunali e deve sottostare a precisi requisiti: informarsi è il primo passo da fare per poter pianificare.