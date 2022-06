Una casa isolata termicamente è una casa che sa risparmiare!

Come abbiamo visto, diversi sono i sistemi e i contesi in cui l'isolamento della casa viene messo in opera. Dalle pareti al pavimento, l'isolamento risulta necessario per tutte le superfici e in particolare per quelle a diretto contatto con l'esterno.

In particolare è attraverso il tetto che avvengono le maggiori dispersioni: specialmente durante l'inverno, attraverso il tetto può disperdersi sino al 40% del calore generato per riscaldare la casa. Il tetto, quindi, deve rientrare assolutamente nel sistema di cappotto termico che deve proteggere la casa.