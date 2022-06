Uno dei migliori trucchi per modernizzare il soggiorno!

In questo Libro delle Idee vedremo quali sono gli elementi da tenere in considerazione per scegliere il tavolino ideale per il soggiorno. Vedremo come la forma e i materiali, ma anche il colore, siano fattori importantissimi, ma anche quanto siano importanti sia l'altezza che la distanza del tavolino dal divano.

La scelta del tavolino dovrà inserirsi nel contesto generale dell'ambiente del soggiorno in maniera armonica. Ma, come vedremo, anche le dissonanze materiche, di forma o colore, potranno essere sfruttate per arricchire il soggiorno di note originali e creative.