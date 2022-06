Un soggiorno total white: una scelta sempre azzeccata!

Il bianco rimane uno dei colori più utilizzati sia per dipingere le pareti che per i complementi di arredamento della casa. Colore naturalmente duttile, neutro quanto ricco di possibilità di abbinamento, rappresenta una scelta valida per molte ragioni.

Intanto perché come nessun'altra tonalità favorisce la luminosità naturale degli ambienti e una diffusione morbida e uniforme della luce. E rappresenta quindi una scelta ideale in particolare per il soggiorno, luogo della casa deputato al relax, che quindi deve essere il più possibile rilassante e accogliente.

E allora, come vedremo, sfruttare il bianco per improntarne il carattere, può essere la giusta strategia per rendere il proprio soggiorno confortevole e accogliente. Usandone le variazioni di tonalità e le capacità di combinazione, organizzando l'illuminazione in modo appropriato e scegliendo con cura i mobili che lo animeranno.

Vediamo insieme come.