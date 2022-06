Gli accessori per la cucina: ecco come scegliere i migliori!

La scelta delle pentole riveste una grande importanza nella preparazione dei cibi. Sarà bene orientarsi verso materiali che abbiano buone capacità di conduzione del calore. Un buon materiale conduttore, infatti, si scalda e si raffredda in fretta, consentendo una maggior precisione nella cottura degli alimenti: i materiali più comuni e utilizzati nella produzione delle pentole sono l'acciaio inossidabile, l'alluminio e il rame.

In generale una buona pentola deve permettere al calore di distribuirsi in maniera uniforme su tutta la superficie della pentola, in modo da evitare che il cibo si bruci in alcune zone e rischi di non cucinare in altre, a seconda che le superfici siano più o meno lontane dalla fiamma.

Materiale con queste caratteristiche, come acciaio e alluminio, saranno indicati per tutte le cotture veloci, e in tutti i casi dove la precisione è d'obbligo: per esempio, nella cottura dei risotti. Mentre preparazioni più lunghe necessitano di materiali come ad esempio il rame, capaci di rilasciare con lentezza e uniformemente il calore.

I rivestimenti antiaderenti sono degli ottimi sistemi per evitare l’attaccamento dei cibi al fondo delle padelle, rendendo possibile la cottura con un minore uso di condimenti. I rivestimenti sono molto sensibile al calore e alle eventuali graffiature. Devono essere quindi usati con grande cura e attenzione.