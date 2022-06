I materiali migliori per le finestre: isolamento e stile

Le finestre in vetroresina stanno ritagliandosi uno spazio interessante nel panorama degli infissi per la casa. Le caratteristiche del materiale stesso, la sua capacità di adattarsi a design e architetture differenti e combinarsi con altri materiali, come nel caso che vediamo, lo rendono particolarmente utile a costituire la struttura delle finestre per la casa.

Il vetroresina, infatti, è dotato di una conducibilità termica molto inferiore rispetto a quella di altri materiali, come per esempio l'alluminio. Questo rende le finestre in vetroresina molto adatte a garantire un ottimo isolamento termico e acustico.

Si tratta poi di un materiale molto resistente sia ad agenti atmosferici come pioggia e vento, che all'impatto con i raggi UV e fattori corrosivi come la salsedine. Per questa ragione le finestre di questo materiale risultano molto resistenti ai processi di deformazione e usura, garantendo un'ottima durata nel tempo e interventi di manutenzione molto ridotti, con un conseguente risparmio anche in termini economici.