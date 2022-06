L'architettura cubista

Il cubismo è un movimento che si può collocare agli inizi del XX secolo, ma che non ha un vero e proprio fondatore e nemmeno una direzione unitaria. Il termine cubismo nacque nel 1908 quando Matisse, osservando alcune opere di Braque composte da piccoli cubi rimase colpito in negativo, in seguito Louis Vauxcelles guardando le stesse opere l'anno seguente, le chiamò ’bizzarrie cubiste’. Da allora le opere di Picasso, Braque e altri vennero denominate cubiste. Iniziato come una tendenza artistica, il cubismo si è fatto largo anche nell'architettura. Come nel futurismo, l'obiettivo principale era quello di rompere con il passato e creare qualcosa di completamente nuovo e mai visto prima, ricostruendo tutti da zero.

Arte e architettura si differenziano, ma esistono tratti comuni che possono legare questi due campi alla stessa corrente artistica, ad esempio la geometria e lo studio delle forme tridimensionali. Oggi vogliamo mostrarvi abitazioni dei giorni nostri, progettate dai nostri esperti, che ricordano da vicino il movimento cubista e i suoi canoni.