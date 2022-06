Alla scoperta del gres porcellanato

Se amate i colori e le venature del pavimento in legno, ma non volete rischiare di rovinarlo al primo urto, se proprio non sapete resistere al particolare effetto materico della pietra, ma siete spaventati dai costi a cui andrete in contro, seguite questo libro delle idee, potreste trovare la soluzione che fa per voi! Esiste, infatti, un materiale che potrà soddisfare tutte le vostre esigenze e che non tutti prendono in considerazione quando ristrutturano casa. Stiamo parlando del gres porcellanato, una ceramica a pasta compatta, estremamente resistente agli agenti esterni e con un bassissimo livello di porosità. Possiede numerosi vantaggi, è resistente alle macchie, alle scalfitture, agli urti, agli agenti chimici, al gelo e al fuoco, infine, è praticamente indistruttibile.

Vediamo alcune delle proposte di ItalianGres.