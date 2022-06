Prima & dopo: la casa di campagna ritorna in vita

Siete proprietari di un vecchio fabbricato rurale? Allora sapete già più o meno tutti i problemi legati alla manutenzione di questi edifici: è una guerra che non finisce mai perché quando state aggiustando qualcosa, qualcos'altro sta già per cadere a pezzi. Il più delle volte queste abitazioni vengono demolite per far spazio a costruzioni nuove, altre volte invece si necessità di un intervento più corposo (e più costoso purtroppo) ma che alla fine dei conti si rivela vantaggioso per quanto riguarda il valore finale dell’immobile. Il progetto di oggi di Zizi Studio Magdalena Latos ha riguarda proprio quest’ultimo caso.