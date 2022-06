Eleganza industrial in villa

Al primo sguardo potrebbe sembrare un muro di mattoni a vista vero, ma in realtà quello alla nostra sinistra è un'originale carta da parati firmata Wall & Decò, sulla quale in alto, spicca una mensola in legno di rovere lasciato grezzo. Nello stesso materiale, spicca anche il piano snack della cucina, qui in primo piano sullo sfondo prospettico che guida il nostro occhio fino alla porta finestra che dà sul giardino.