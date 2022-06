6 modi per vestire di eleganza le vostre finestre !

Un'alternativa alle tende per vestire le finestre (o un completamento) è rappresentata dalle classiche persiane, la scelta perfetta per tenere fresca una stanza esposta ad un sole molto forte. Le tipologie di persiane presenti sul mercato sono molteplici: in legno, in pvc, in alluminio, in acciaio, in ferro, a battente, a libro, scorrevoli interno muro (invisibili quando aperte, e perciò molto moderne e minimaliste) o esterno muro. Dimenticate l'immagine vecchia delle persiane in legno, che fanno un po' casa della nonna : i nuovi modelli sono perfetti anche per le abitazioni più moderne.