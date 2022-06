5 idee per ristrutturare un bagno moderno

Il bagno è l’ambiente più intimo della nostra casa ed è molto più di un semplice luogo per la cura personale. Infatti, se ci pensiamo attentamente, è uno spazio in cui ci rilassiamo, ed è proprio questo il fattore che dovrebbe farci riflettere di più in fase di progettazione. Il bagno è sempre un riflesso dell’epoca in cui viviamo e spesso è oggetto di esperimenti tra accessori e colori: pensiamo ad esempio ad alcuni colori improbabili degli anni Ottanta o ai temi fioriti color senape tipici degli anni Sessanta. Come la cucina, il bagno non è così facilmente modificabile con una nuova mano di vernice o con alcuni arredi tutti nuovi. Per questo motivo, oggi cercheremo di proporvi 5 progetti che potreste presentare al vostro architetto di fiducia.