Il rosso e il bianco: come arredare un appartamento con i contrasti

Arredare una casa da zero pone molti interrogativi, raro avere le idee chiare fin dall'inizio su quello che si vuole davvero.

Iniziamo così a torturarci con dubbi dalla portata socratica, le tende le vogliamo davvero di quell'ammiccante e lezioso verde pastello o ci rassegniamo al solito, rassicurante e versatile bianco? E se poi le prendiamo verdi, riusciremo ad abbinare tavolini, lampade e divani nella giusta tonalità?

Se nell'aria poi c'è l'ipotesi di utilizzare il rosso, i nostri dubbi si fanno ancora più problematici. Un colore attraente certo, ma che spaventa ancora tanto data la sua forte presenza, percepita come un elemento in grado di eclissare arredi e design dell'ambiente in cui è inserito.

Eppure arredare casa o l'appartamento con il rosso può regalare tante soddisfazione, basta sapere dosarlo al punto giusto per ottenere un tocco di energia contagiosa: in cucina per esempio, o anche nel soggiorno, proprio come vediamo qui, dove tinge con audacia una delle pareti.