6 cucine originali e dal design creativo

Cuochi di tutta Italia attenzione! Oggi vogliamo mostrarvi sei esempi di cucine dal design molto particolare, perché fornelli, frigorifero, forno e lavastoviglie non devono essere per forza riuniti in uno spazio convenzionale. In questo articolo vi mostreremo come giocare con le forme non toglie punti alla funzionalità degli oggetti, perché la cucina si vive in ogni momento della giornata ed essendo uno degli spazi più importanti della casa, non può mancare di praticità.

Ecco allora cosa succede quando un designer prende in mano la situazione e crea una cucina pratica e completamente fuori dagli schemi.