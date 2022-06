Un appartamento urbano che dice si allo spazio !

Facciamo uno zoom sulla sala pranzo con lo sfondo della cucina. Qua non possiamo che soffermarci per primo sulla superficie del tavolo, la piastra di marmo viene accentuata dalla posata dal vetro, e di nuovo il riflesso a mettere in gioco le forme. Le sedie in pelle con le gambe in legno trovano il loro posto intorno aIla gamba del tavolo. L' illuminazione pendente centra lo spazio, seguita di nuovo da punti di luce che anche questa volta accompagnano il mobile con i scaffali. Siamo abituati a trovare scaffali con elementi decorativi e libri nel salotto, ma qua gli troviamo nella zona pranzo, donando così un valore e calore in più allo spazio. Il comodino sotto i scaffali è uguale agli elementi della cucina, proprio per creare una conessione spaziale.