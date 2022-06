Sfruttare tutti gli angoli di casa con stile

L'occhio vuole la sua parte… anche negli angoli più nascosti della casa. Seppur siamo abituati a concentrare gli sforzi stilistici e progetti d'arredo nella parte centrale della stanza o in linea con le pareti principali, ciò non toglie che anche quelle piccole porzioni di spazi inutilizzati ad esempio tra un ambiente e l'altro all'interno di un open space o nella camera in sè, possano essere sfruttate al meglio e con stile. L'abbellimento degli angoli richiede comunque un'attenzione particolare proprio per la conformazione stessa con cui si presentano e per cui saranno più adatti alcuni tipi di mobili e complementi rispetto ad altri. Ripiegare su elementi decorativi che non sappiamo dove mettere con l'intento di sbarazzarsene ad esempio non è la scelta migliore; cercare invece elementi ad hoc che possano adornare e riempire correttamente l'angolo in questione è indubbiamente l'opzione più consigliata.

Vasi, lampade o piccoli set, ma anche mobiletti ad angolo, armadietti pensili e porta oggetti aiuteranno nell'intento. Prendiamo quindi in considerazione sei stanze differenti in cui arredare anche gli angoli non è secondario.