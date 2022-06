5 esempi di piscina piccola in giardino

La piscina, come tutti sanno, ha bisogno di manutenzione soprattutto per l’acqua. Non dimenticatevi della pompa d’acqua e del filtro che va pulito cosicché l’acqua possa essere continuamente in circolo. Inoltre, bisogna tenere conto che i batteri sono sempre in agguato, quindi ricordatevi sempre di utilizzare disinfettanti come ad esempio il cloro. Il pH dell’acqua deve essere controllato regolarmente, l’ideale è che rimanga tra il 7,0 e il 7,4. Per quanto riguarda l’esempio in foto, se amate i materiali naturali, non esistono altri materiali gradevoli al tatto e durevoli nel tempo come il legno teak.