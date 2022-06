Camera da letto minimal: via il disordine!

Il disordine, si sa, è nemico di tutti, in particolare quando i ritmi quotidiani non condonano tempo aggiuntivo. L'aiuto su cui si può tuttavia contare non deriva solo da terzi ma spesso e volentieri anche dal proprio arredamento: scegliere i mobili giusti per la camera da letto è ad esempio il primo step essenziale per mantenere un ordine sistematico all'interno dello spazio che abbiamo a disposizione. Vani, scomparti e porta oggetti nascosti non solo diventano alleati preziosi ma si reinterpretano presentandosi in chiave ingegnosa e decisamente attuale, a regola di interior design moderno!

La questione successiva altrettanto insidiosa è poi quella della ricerca dello spazio aggiuntivo, un momento che all'incirca tutti ci siamo trovati ad attraversare tra dubbi e ansie. Anche in questo caso, la risposta sta nell'arredamento: sottovalutare lo spazio verticale della stanza è un errore da non commettere se si vuole tenere ordine anche quando oggetti, biancheria e quant'altro diventano più numerosi.

Ecco allora 6 idee utili e facili da mettere in pratica, proprio per non soccombere al tanto temuto caos.