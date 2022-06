Il bagno all'italiana

Questo bagno, a cui si accede dalla camera matrimoniale, è realizzato nei toni del grigio scuro e dell'azzurro. I due lavandini sono incassati in un piano in muratura e ricoperto di piastrelle che lascia posto nella parte sottostante a mobili e contenitori sui toni dell'azzurro. Per risparmiare spazio e non rinunciare a nulla nel muro sono state realizzate delle nicchie per contenere prodotti e oggettistica propria di questo ambiente, le niccihe sono rivestite con piastrelle azzurre, che scompaiono dietro a specchi scorrevoli secondo la volontà della committenza. La vasca idromassaggio e la doccia sono posizionate sul lato lungo, opposto ai lavandini e sono divise tra loro da un muro in cui è inserita una lastra di vetro per dare luce anche alla doccia. Il pavimento è realizzato in parquet che riveste anche il lato esterno della vasca idromassaggio. Interessante notare come l'ambiente sia stato separato in due zone grazie all'utilizzo di muri mediani. Questo bagno appartiene ad un progetto di ristrutturazione di due sottotetti a Milano del quale avevamo parlato qualche tempo fa, per guardare il progetto cliccate qui, se invece volete leggere l'articolo riguardante il lavoro di Enzoferrara Architetti cliccate qui.