4 idee per un soggiorno diverso dagli altri!

Nonostante i pellegrinaggi all'ikea, in principio ci diano l'impressione di avere preso proprio tutto quello che ci serve – anzi forse anche molto di più-, una volta finito di arredare il soggiorno non è un sentimento raro quello di avvertire la mancanza di qualcosa, qualcosa che dichiari l'appartenenza di questo ambiente a noi e a nessun altro. È fin troppo chiaro però che che non tutti hanno la possibilità di farsi arredare la casa su misura. Niente paura però! Il nostro arredamento standard può convivere benissimo con pochi ma ben scelti oggetti di design che ne rompano la monotonia.

Le soluzioni di cui parliamo possono essere anche molto semplici, realizzate con materiali naturali e non necessariamente con forme o colori troppo elaborati, proprio come diVina, un espositore per il vino realizzato partendo dal recupero creativo di scatole di legno. Acciaio e legno d'abete sono gli elementi principali di questo pezzo di design artigianale, che sfrutta le bottiglie stessa come elemento di arredo, grazie alle chiusure in pexiglass trasparente: un'idea più che azzeccata, non vi pare?