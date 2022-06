5 mosse intelligenti per proteggersi dal caldo in casa

Persiane, tende e avvolgibili, in tutte le loro declinazioni, rappresentano dei validi alleati contro le esuberanze delle temperature estive. Ad esempio le tende frangisole, fisse o con lamierine reclinabili, sono facili da trovare sul mercato, forniscono ottimi risultati e offrono la possibilità di modulare la quantità di luce che entra in casa a nostro piacimento e a seconda delle ore del giorno, senza contare i sistemi automatizzati più moderni.

Sono possibili inoltre soluzioni permanenti, come ad esempio i doppivetri termoisolanti per le finestre, in grado di lasciar filtrare la luce ma non il calore.