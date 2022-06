I mobili da bar in casa

Chi vuole a tutti i costi un bar nella propria casa può iniziare da questa soluzione. In realtà se consideriamo l'aspetto pratico, un carrellino del genere può rappresentare un'idea intelligente, soprattutto per chi desidera portare in stanze differenti tutto il necessario per un dopo cena apprezzabile. Poi il tavolino non è per nulla banale con questo aspetto glamour ed elegante.