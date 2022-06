Un loft da sogno a Milano

Il bagno ha un aspetto molto caratteristico. Dal soffitto irregolare, presenta le pareti in bianco e tortora alternate a seconda che si tratti di una parete frontale o laterale. Il vano doccia è ricavato nella zona del bagno in cui il soffitto inizia ad abbassare le altezze, senza però togliere spazio e comodità, ed è chiuso da un'ampia anta in vetro che lo trasforma in una vera e propria cabina.