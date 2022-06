Un Gioiello di Casa a Milano in 30 m²: Comfort e Funzionalità

Nell'immaginario collettivo quando si parla di architettura d'interni, confort è sinonimo di spazio, e per molti aspetti questo è anche vero. Eppure, non è detto che un ambiente dalle dimensioni limitate non sia in grado di offrire tutto ciò di cui si ha quotidianamente bisogno. Certo, molto dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare e dalle loro esigenze. È naturale che più persone hanno bisogno di maggiore spazio.. ma cosa succede se ad abitare un piccolo appartamento sarà una sola persona per di più con delle richieste particolari? È proprio di questo che parleremo oggi. Direttamente dall'Abruzzo, un giovane imprenditore decide di acquistare un pied a terre a Milano per avere una base stabile durante i suoi viaggi di lavoro e, una volta trovato il luogo ideale, si rivolge alle esperte di Ristrutturami per i lavori di ristrutturazione. Per gli architetti si presenta una vera e propria sfida: l'appartamento misura 30 mq e dovrà avere tutto ciò che serve a rendere l'ambiente sobrio, discreto, moderno, accogliente e soprattutto completo! Naturalmente la sfida è stata accettata, e questo ne è il risultato: