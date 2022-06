Oltre il tempo e la storia: abitare un trullo nel 2015

Oggi la destinazione del nostro viaggio immaginario è la bellissima Puglia, i suoi colori e le sue tradizioni ma, state ben attenti, non ci limiteremo a ad uno spostamento geografico, bensì torneremo indietro nel tempo per recuperare una grande tradizione. Protagonisti di questo libro delle idee sono infatti i trulli, antiche costruzioni in pietra calcarea pugliese tipiche della Murgia barese sud-orientale, la Valle d'Itria, un tempo alloggi estivi dove i contadini dimoravano anche nei mesi di raccolta dei prodotti tipici del posto. La maggioranza di noi associa i trulli ad una cittadina in particolare, Alberobello, conosciuta in tutto il mondo perché annoverata tra i siti decretati dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità.

Ed è proprio nella Valle d'Itria che si trova la nostra meta: un complesso di cinque trulli.