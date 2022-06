Avete sempre sognato un giardino indoor? Questo è l’articolo che fa per voi!

Se avete abbastanza spazio da creare un vero e proprio giardino indoor, potete pensare anche a degli arredi che diano l'idea di un vero e proprio spazio esterno. La soluzione migliore è quella di optare per arredi versatili, che all'occorrenza possano richiudersi ed essere stipati in un angolo o contro una parete. Via libera a tavoli e sedie pieghevoli (trovate interessanti proposte di sedie pieghevoli in legno nell'articolo Sedie pieghevoli legno: pratiche, e perfette per ogni ambiente!), oppure a complementi ibridi , perfetti per un terrazzo come per un giardino d'inverno o per un angolo relax: un piccolo divano, qualche pouf divertente.