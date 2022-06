Lo stile minimal parla italiano

Scendiamo al livello inferiore per osservare meglio un altro ambiente fondamentale, la camera da letto. Anche qui, lo stile minimal mostra tutte le sue migliori qualità con un arredamento concreto perché ridotto al minimo, ma estremamente affascinante. Il letto ha una posizione centrale come giusto che sia, dietro non troviamo una testiera, bensì una scrivania lunga come zona studio. Un’idea che è possibile usare anche in casa propria con poco.