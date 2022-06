Come ristrutturare il vecchio patio in cemento

Ora che l' orribile cemento è stato rimosso e il nostro spazio aperto è diventato un giardino vero e proprio, potremo mostrarlo orgogliosamente ad amici, vicini e parenti, invitandoli per un bell'aperitivo nel nostro patio ritrovato. Aggiungendo mobilio e piante vedrete come dall'essere protagonisti di prese in giro per la bruttezza del vostro cortiletto, diventerete subito invidiati.

Se siete interessati ad arredamento da giardino o ad altre idee, date un occhiata al nostro magazine, potrete trovare tutto ciò di cui avete bisogno!