La qualità in piscina

Tra i nostri esperti possiamo annoverare Piscine Castiglione, un'azienda leader nel mercato mondiale delle piscine. Per chi non conoscesse questo marchio rinomato, possiamo dire che ci troviamo a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Chi crea questi sogni fatti d'acqua e realtà ha una storia alle spalle non indifferente: l'anno di fondazione è datato 1961 con un'attività improntata rapidamente non solo sul territorio nazionale, ma anche all'estero. Sono le tecnologie avanzate ed i brevetti esclusivi a fare la differenza nel mercato delle piscine: i rivestimenti speciali in PVC a doppio spessore diventano un passo notevole in avanti per progettare senza vincoli di forme e dimensioni, e siamo sono nel 1974; il brevetto Myrtha introduce pareti per la piscina con pannelli in acciaio zincato laminati e membrane in PVC ad elevata resistenza.

Piscine Castiglione non ha solo un'attività impostata per il privato ed il commerciale. Nel 1987, a Strasburgo, si svolgono i Campionati Europei dove ha inizio la prima collaborazione per questo genere di eventi internazionali con le piscine da competizione. Da allora, campionati del mondo e soprattutto i Giochi olimpici: Atlanta 1996, Pechino 2008, Londra 2012.