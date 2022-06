80 mq Distribuiti in Maniera Intelligente

Proseguiamo il nostro percorso nell'area living, e arriviamo alla zona pranzo, organizzata davanti all'ingresso ma comunque dotata di un ruolo ben definito. Più in là in connessione diretta, l'isola della cucina, splendidamente messa in risalto dall'illuminazione integrata direttamente nell'architettura dei soffitti.

Uno dei dilemmi della coppia di proprietari riguardava però proprio l'avere o no una cucina a vista, una bella comodità certo, ma se poi un giorno ci si dovesse ripensare?