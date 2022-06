Minimalismo, curve e colori: una ristrutturazione a Caserta

Oggi ci troviamo a Caserta e, in compagnia degli esperti X-Studio, parleremo della ristrutturazione di un appartamento dagli interni molto particolari. L'ambiente si sviluppa intorno a tre dei quattro lati della tromba di scale centrale e, mentre prima dei lavori non presentava alcuna divisione interna, è ora suddiviso da pareti ondulate e irregolari. Il minimalismo regna. Le pareti sono chiare, tendenzialmente bianche, mentre l'arredo è in molti casi quasi del tutto assente. Per dare risalto alla dinamicità degli ambienti si è deciso di eliminare gli ingombri dei mobili che, laddove presenti, si trovano incassati a muro. La casa, oltre che dalle pareti curvilinee, è caratterizzata dalla presenza di ripiani in muratura di dimensioni diverse i quali, spesso illuminati da piccoli faretti, creano un particolare gioco di volumi. Interessante è notare come ogni spazio non sia lasciato al caso, e soprattutto come anche gli angoli generalmente considerati morti siano in realtà ben sfruttati.

Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo questo appartamento stanza per stanza.