Un vecchio appartamento a Roma diventa una casa moderna

Sicuramente avete pensato più di una volta di stravolgere completamente la disposizione di casa vostra: spostare la cucina in un’altra zona più luminosa, allargare il bagno, cercare un ambiente più fresco per la camera da letto e così via. Qualche volta vi sarete fatti persuadere dal fatto che probabilmente sforzi e sacrifici non solo economici forse non ne valevano la pena. Noi, invece, pensiamo esattamente il contrario! Per dimostrarvelo, vi mostreremo un progetto semplice ma geniale. Il piccolo appartamento si trova a Roma e ha visto all'opera lo studio di architettura Comes Del Gallo.