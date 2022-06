Quando la famiglia si allarga: ristrutturazione con ampliamento

In famiglia ci sono un bambino e una bambina, e noi abbiamo deciso di mostrarvi un particolare della cameretta di quest'ultima. Per la parete è stato scelto uno sticker da muro di Inke, azienda olandese specializzata in decorazioni da muro per bambini. Il risultato non delude davvero, lilla e verde creano un effetto fiabesco, per una cameretta davvero originale.