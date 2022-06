Idee innovative per il salotto

’Uno per tutti, tutti per uno! Mai un nome fu più azzeccato. La cena con gli amici è un momento conviviale e di grande divertimento, spesso però, capita che il bicchiere di vino si svuoti troppo in fretta e si debba fare il giro per riempirlo nuovamente dopo poco tempo. La funzionalità di questo oggetto sta proprio nel poter riempire quattro bicchieri contemporaneamente come se quello centrale fosse il bacino di una fontana. Gli ideatori di Uno per tutti, tutti per uno’ sono i torinesi di Acquacalda, designer di oggettistica originale e creativa.