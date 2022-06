Una Casa Nuova per una Famiglia Moderna

Mettere su famiglia oggi non è facile. Le spese sono già tante e i cambiamenti da affrontare potrebbero esaurire tutti i nostri risparmi: con il nuovo ritmo di vita magari ci servirà un’auto più grande, ma prima ancora una casa più accogliente.

Questo preambolo descrive esattamente la storia di questo progetto di ristrutturazione. I committenti di questo lavoro erano infatti una giovane coppia con un figlio che finalmente erano riusciti a trovare un appartamento nella loro zona preferita di Riccione. L’immobile, però, non soddisfaceva le esigenze della coppia, con una distribuzione non idonea e con un aspetto delle finiture non proprio eccellenti. Qui entrano in gioco gli esperti Quadrastudio per ovviare a questi inconvenienti.